Nicki Minaj parla di amori tossici: "Un uomo deve saperti proteggere, non terrorizzare"

In attesa di sposare il dirigente musicale Kenneth “Zoo” Petty, 41 anni, la rapper Nicki Minaj fa il punto sull’amore e su tutte le relazioni, da lei definite “ altamente tossiche ” che ha intrattenuto sinora con “ uomini abusanti ”. Come racconta People, ieri pomeriggio, in una serie di tweet ha parlato a cuore aperto con i suoi 20,5 milioni di follower, rivolgendosi in particolare agli uomini, regalando consigli sulle relazioni romantiche o almeno su “ quanto ho imparato a mie spese sull’amore perché un uomo deve saperti dare un senso di sicurezza, proteggerti, non terrorizzarti ”.

Nicki Minaj ha iniziato consigliando ai fan coinvolti in una storia d'amore malsana con una donna di trovare il coraggio di interromperla, “ se siete in una prigione, creata da voi o da lei, vi prego scappate! ” Inoltre, “ quando vedete una donna coinvolta in una relazione tossica, piuttosto che prenderla in giro e dirle cose crudeli, perché non provate a darle un buon consiglio o almeno ricordarle che lei come essere umano ha un valore? Perché credetemi – ha aggiunto la Minaj - siamo stati tutti lì, nel fondo ”.