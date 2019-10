Nicki Minaj si è sposata

Nicki Minaj da ieri è una donna ufficialmente sposata con Kenneth Petty. A darne annuncio è stata lei stessa postando ieri sera un breve video su Instagram in cui si vedono inquadrate due tazze, una con la scritta “Mrs” e l’altra “Mr” e due cappellini, uno bianco con ricamato in rosa la parola “Bride” e uno nero con in argento la parola “Groom”. Il video, già visualizzato più di 1 milione di volte, ha ricevuto migliaia di commenti di felicitazioni per la neo coppia ed elettrizzato i fan della rapper americana che non vedono l'ora di vedere quale abito da sposa la trasgressiva cantante abbia scelto per la cerimonia.

Il matrimonio era comunque nell’aria perché lo scorso 30 luglio i due, secondo TMZ, sarebbero andati nel palazzo di giustizia di Beverly Hills per richiedere la pubblicazione di matrimonio, una licenza che precede le nozze, in cui si comunica formalmente a terzi l'intenzione di sposarsi. Negli Stati Uniti, solitamente si hanno 90 giorni per andare all'altare dopo la pubblicazione di matrimonio e la coppia, quasi esattamente 3 mesi dopo ha celebrato le nozze.

Il neo marito della cantante, arrestato lo scorso dicembre per essersi messo al volante con la patente scaduta, non è mai stato visto di buon occhio dai fan della cantante accusata di essere stata raggirata da Perry che ha al suo attivo tutta una serie di crimini. Il primo arresto che gli costò 4 anni e mezzo di carcere risale al 1995 quando fu accusato di tentato stupro mentre il secondo risale al 2002 quando ha assassinato un uomo durante una rissa. Per quel crimine pagò con altri 7 anni di carcere. Uscito dal carcere nel 2009, Kenneth si è messo nuovamente nei guai per reati minori, ma soprattutto, ha impalmato la ricca rapper americana che si è innamorata di lui a prima vista, difendendolo sempre a spada tratta e considerandolo l’uomo della sua vita.

Ora Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya Maraj, ha aggiunto il cognome del marito al suo e d’ora in avanti, come già si legge nella didascalia a corredo del video postato su Instagram, si farà chiamare Onika Tanya Maraj-Petty, mentre il nome d’arte del’artista originaria dell’isola caraibica di Trinidad resta invariato.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?