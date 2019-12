Temptation Island, Nicola pronto a sposare Sabrina

Dopo aver animato il gioco di Temptation island 2019, format di Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia, Nicola Tedde e Sabrina Martinengo sono tornati al centro del gossip per delle indiscrezioni emerse sul loro rapporto. Tra i fidanzati intercorrono 12 anni di differenza d'età, un particolare che in passato aveva messo a dura prova i due, tanto da spingerli a partecipare al noto docu-reality sui tradimenti. Archiviate, però, tutte le incomprensioni vissute nel loro "viaggio nei sentimenti", i due fidanzati potrebbero essere prossimi alle nozze.

Stando a quanto trapelato nel nuovo numero di Di più magazine, Nicola Tedde ha destinato alla sua compagna un'importante dichiarazione d'amore, avanzando, cioé, alla Martinengo due romantiche proposte in una sola lettera, redatta di suo pugno. Nel messaggio intimista scritto per la Martinengo, Tedde, nello specifico, chiede alla fidanzata di provare a dare una svolta alla loro unione, con la convivenza e il matrimonio. “Temptation Island mi ha aiutato a capire, ancora di più, quanto sono innamorato di te- esordisce il "toy boy" di Sabrina, per poi dirsi pronto per una convivenza con la sua donna, dopo 3 anni di unione-. E ora voglio che la nostra relazione vada avanti, faccia un passo in più: voglio venire a vivere con te”. I due fidanzati, allo stato attuale, riescono a viversi nonostante tra loro vi siano trenta chilometri di distanza, motivo per via del quale Nicola e Sabrina riescono a vedersi, in media, solo qualche giorno a settimana.

“Mi piacerebbe comperare una casa tutta nostra -prosegue Tedde, nel messaggio destinato alla sua dolce metà-, una casa più grande, visto che, per fortuna, economicamente non abbiamo problemi: una casa dove andare a vivere con i tuoi figli (Tedde parla dei 4 figli avuti in passato dalla Martinengo, ndr)" . Nel corso della sua permanenza all'isola delle tentazioni, Tedde aveva preso la decisione drastica di chiudere i rapporti con la Martinengo, soprattutto per via degli atteggiamenti complici avuti dalla compagna con l'ex tentatore Giulio Raselli, che ora copre il ruolo di tronista a Uomini e donne. Ma alla fine l'ex protagonista sardo di Temptation island ha capito che Sabrina fosse la donna della sua vita. Proprio, in una puntata del gioco delle tentazioni, lo stesso aveva comunicato ai telespettatori di aver rivisto la sua fiamma e di essere tornato a fare coppia fissa con lei. E, a conclusione della lettera scritta per la sua compagna, Nicola Tedde si dice, inoltre, deciso a convolare a nozze con Sabrina Martinengo. "E se la nostra convivenza andrà bene -conclude, infatti, Tedde, nella lettera destinata alla fidanzata-, potremmo compiere un passo ancora più importante: diventare marito e moglie“. Spetterà, quindi, a Sabrina Martinengo, decidere se dare o no una svolta alla sua relazione con l'amato Nicola Tedde.

