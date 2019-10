Nicole Ciocca ha rubato il cuore di Roberto Gagliardini

Roberto Gagliardini è stato molto richiesto quest'estate ma Antonio Conte ha deciso che dovesse rimanere alla sua corte per dimostrare le sue qualità. Il 25enne bergamasco, pian piano, si sta ritagliando il suo spazio importante complice anche l'infortunio di Stefano Sensi e il periodo non troppo positivo di Matias Vecino lo sta di certo agevolando a scalare le gerarchie del tecnico leccese. Gagliardini si sente parte del progetto Inter e da qui a fine stagione saprà rendersi utile alla causa con la sua qualità, quantità e i suoi gol.

Il 10 marzo scorso Gagliardini segnò contro la Spal e per esultare si mise il pallone sotto la maglietta dato che la sua compagna, la sexy Nicole Ciocca, era in dolce attesa. L'ex Vicenza e Atalanta è diventato padre, lo scorso 6 agosto, del piccolo Tommaso con la coppia che aveva voluto informare tutti i follower con un post molto tenero su Instagram. Nicole è una delle wag nerazzurre più attive insieme a Enza De Cristofaro, lady D'Ambrosio, Agustina Gandolfo, fidanzata di Lautaro Martinez e Giulia Amodio compagna di Stefano Sensi.

A distanza di due mesi e mezzo la bella Nicole sembra già essere tornata in forma come testimonia una foto postata dallo stadio Meazza e in compagnia del piccolo Tommaso, con la maglia numero 5 dell'Inter di papà Roberto. La coppia è molto affiatata e Nicole sta ottenendo ogni giorno sempre più consensi su Instagram con oltre 24.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante istantanee che la ritraggono prevalentemente nella sua vita quotidiana.