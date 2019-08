Nicoletta Larini criticata sul web: "Oltre a seguire Bettarini, che fai nella vita?"

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra l'ex calciatore Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. La partecipazione a Temptation Island Vip la scorsa estate e la fuga sull'Isola dei Famosi di Bettarini a gennaio non sembrano aver intaccato la loro relazione, che dura da oltre due anni. La differenza di età tra loro, 22 anni, non sembra pesare ma è spesso motivo di pettegolezzi e ironia, soprattutto sul web. Ed è proprio sui social network che Nicoletta Larini, 25 anni versiliese, è stata presa di mira nelle ultime ore.

Il motivo? Il suo ruolo nella coppia e il suo lavoro. Alcuni follower si sono infatti chiesti, sarcasticamente, quale sia l'impiego della bella toscana oltre alla sua presenza sui social e al fianco dell'ex marito di Simona Ventura. Tutto è nato dalla pubblicazione di una fotografia su Instagram da parte della Larini. Uno scatto che la immortala sui tetti di Firenze in occasione di una festa di compleanno di famiglia insieme al suo Stefano. Alcuni follower si sono lasciati andare ad alcune battute sarcastiche che non sono piaciute a Nicoletta Larini: " Senza nessuna polemica...ma oltre a seguire Stefano in tutto quello che fa e stare dietro alla sua vita, tu che fai? Di che ti occupi? ". Una domanda che ha scatenato altri commenti e che ha attirato l'attenzione della compagna dell'ex calciatore che ha risposto a tono: " Non sono tenuta a dire a nessuno cosa faccio o cosa non, già il fatto che te lo chiedano, bassezza totale...... ".

Poche parole che hanno spento sul nascere la polemica ma nonostante ciò Nicoletta Larini ha voluto mettere un ulteriore punto alla questione. Stanca del botta e risposta di altri follower sull'argomento ha rimosso tutti i commenti sarcastici e non sul tema.