Nicoletta Larini e Stefano Bettarini festeggiano due anni insieme: "Amore meraviglioso"

Procede a gonfie vele la storia tra Nicoletta Larini e Stefano Bettarini che, oggi, festeggiano due anni di fidanzamento: e non potevano mancare, quindi, le dediche romantiche sui social.

A condividere per prima con i follower la gioia per un traguardo così importante è stata la Larini, che è riuscita a superare la prova di Temptation Island VIP e quella de L’Isola dei famosi rimanendo fedelmente accanto al suo Stefano. Così, nel giorno del secondo anniversario di fidanzamento, Nicoletta ha raccontato come l’amore per l’ex marito di Simona Ventura la stia facendo sorridere. “ Due anni di noi – ha scritto lei su Instagram, allegando alcuni scatti che riassumono quella che è stata la loro storia d’amore - . Due anni intensi e vissuti a 360. Un amore inaspettato e allo stesso tempo così meraviglioso...L’amore vero che ti fa battere forte il petto, che ti fa impazzire, che non ti fa dormire, che non ti fa smettere di guardarlo, che ti fa ammirare ogni suo gesto... Che senza di lui è come se non ci fosse metà del mio corpo ”.