Nicoletta Romanoff denuncia il degrado a Villa Balestra: "Mia figlia si è fatta male su uno scivolo rotto"

Sciovolini rotti, giochi fatiscenti, corde e ganci per sorreggere altalene e giochi sospesi sfilacciati. Segni di un degrado che dura da tempo nel parco di Villa Balestra e che è stato denunciato da Nicoletta Romanoff. L'attrice, dopo la caduta della figlia mentre si trovava su uno scivolino fatiscente, ha documentato attraverso alcuni video social il degrado in cui versa il parco giochi che si trova all'interno di Villa Balestra nel cuore dei Parioli. "Siamo a Villa Balestra e ovviamente i giochi sono tutti rotti, mia figlia si è appena fatta male, buche per terra, giochi completamente rotti. I bambini dovrebbero giocare in un posto così? Questi sono i parchi di Roma? Questo parco è scandaloso: tutto è lasciato al degrado, allo stato brado e il giardino tenuto come se fosse una giungla ", lamenta l'attrice mentre filma l'area giochi con il telefonino.

I video effettuati da Nicoletta Romanoff, poi pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram, mostrano il parco in un evidente stato di abbandono. L'attrice riprende nel dettaglio moltissimi giochi per bambini rotti, fatiscenti e soprattutto pericolosi. Una denuncia non personale visto che la Romanoff si è fatta portavoce, suo malgrado visto l'incidente occorso alla figlia, di un disagio che si protrae da tempo. Anche altre mamme, spiega la Romanoff in un altro video, avevano lamentato in passato le pessime condizioni del parco: " Viste le lamentele di centinaia di altre mamme ho deciso di postare un altro video taggando il Comune di Roma ".