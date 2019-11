Nicoletta Romanoff sposa Federico Alverà

L'attrice Nicoletta Romanoff ha pronunciato il suo sì per la vita sposando Federico Alverà. La Romanoff, 40 anni, è legata sentimentalmente ad Alverà, allenatore di rugby, da oltre due anni. La coppia insieme ha concepito la loro piccola Anna, nata nel giugno 2018, oggi ha un anno e mezzo. La notizia dell'annuncio del matrimonio è stata diramata via social. La stessa attrice ha scelto di pubblicare un post sul suo account Instagram corredato da uno scatto ritraente lei e il suo compagno mentre varcano felici la porta della chiesa ormai sposi. " And we said yes" ("Abbiamo detto sì"), è la didascalia romantica che l'attrice ha scritto con gioia per annunciare al mondo intero il lieto evento. La promessa del cinema nostrano, inoltre, ha selezionato un hastag appositamente ideato per l'importante evento: #Alveroff, acronimo che fonde i loro cognomi indelebilmente, emulando la coppia social del momento: i Ferragnez. Hastag che è stato utilizzato da tutti gli amici invitati alle loro nozze per postare immagini e storie su Instagram come gesto affettuoso e di vicinanza alla coppia di neo sposi.

Questo è il secondo matrimonio per l'artista italiana, poiché è reduce dal primo legame serio con il produttore Federico Scardamaglia, con il quale ha procreato in passato due dei suoi quattro figli, Francesco e Gabriele. Successivamente la Romanoff ha avuto una liaison con un suo collega, l'attore Giorgio Pasotti, terminata nel 2016, dalla cui unione d'amore è nata Maria, la sua terza figlia in ordine di successione.

La cerimonia e i festeggiamenti di nozze della neo coppia di sposi

Nicoletta Romanoff e Federico Alverà hanno preferito la suggestiva location della Toscana per ambientare la loro cerimonia di matrimonio. La coppia innamorata si è sposata nella bella località di Bolgheri, dove hanno festeggiato il lieto evento circondati dai loro cari e dagli amici più veri. Nicoletta Romanoff in occasione dell'importante evento della sua vita ha prediletto un abito da sposa stile dandy selezionato dalla collezione Luisa Beccaria. L'attrice ha indossato elegantemente l'abito bianco in tulle e veli sovrapposti caratterizzato da un profondo scollo sul décolleté. Gli accessori minimal hanno esaltato la bellezza ricercata della Romanoff: una coroncina di fiori posta sul capo e il bouquet originale composto da grappoli d'uva, in omaggio alla florida terra toscana. Il volto della sposa abbellito da un'acconciatura mossa con i capelli raccolti.