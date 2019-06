"Niente è cambiato". Miley Cyrus festeggia i suoi 10 anni d’amore con Liam Hemsworth

È un anniversario molto importante quello che hanno festeggiato Miley Cyrus e Liam Hemswoth. La coppia più amata dei social, l’11 giugno, ha festeggiato 10 anni di amore. Ed è stata la stessa Cyrus a condividere su Twitter un’immagine di repertorio che suggella un amore, quello con il fratello del dio Thor, immutato nel tempo.

In dieci anni molte cose sono cambiate. Sia Miley che Liam hanno dovuto fronteggiare molti ostacoli. Il flash dei fotografi e gli impegni di lavoro sono stati alcuni dei fattori scatenanti che ha messo a dura prova il loro sentimento. Per alcuni eccessi di troppo, nel corso del 2015, la Cyrus e Liam hanno persino deciso di intraprendere strade diverse, ma appianate le divergenze, nel Natale del 2018, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore. I due si sono conosciuti sul set del film “The Last Song”, anche se sono usciti allo scoperto come coppia solo tre anni dopo. "Mi piaci dal 2009 – scrive Miley Cyrus su Twitter -. Buon anniversario amore mio".

Il post in questione ritrae i due sul set del film che li ha fatti innamorare, in una foto di repertorio che entrambi custodiscono gelosamente. "Ci sono cose che non cambiamo mai, spero che i tuoi sentimenti per me siamo tra questi".

Una vita vissuta al massimo e un amore che ha superato le critiche, gli ostacoli e le catastrofi naturali. Sia Miley che Liam si sono spostati dopo che i loro ricordi sono andati persi nella villa che condividevano in California, distrutta in un incendio.