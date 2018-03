Niente Royal Wedding per le Spice Girls. E la reunion forse salta

Le Spice Girls hanno fatto impazzire l'intero Pianeta con l'annuncio della loro reunion, tanto che si è anche ipotizzato un possibile coinvolgimento all'imminete Royal Wedding. Eppure, pare che per i fan vi sia poco da festeggiare.

Come riporta E! Online, Mel C ha smentito una partecipazione del gruppo al matrimonio tra Meghan Markle e il Principe Harry, che si terrà nella seconda metà di maggio. L'indiscrezione era giunta dalla collega Mel B: sembra si sia trattato solo di uno scherzo, a cui era seguito un certo entusiasmo mediatico collegato alla tanto attesa reunion del quintetto britannico. E l'indiscrezione di Mel B era parsa tanto verosimile all'inizio, tanto da generare ora profonda delusione tra i fine.

Non è però tutto, poiché emerge un'altra notizia potenzialmente nefasta relativa alla reunion. La stessa Mel C ha confermato infatti che difficilmente lei, Mel B, Victoria Beckham, Emma Bunton e Geri Halliwell riusciranno a cantare insieme nel breve periodo, a causa degli impegni precedentemente assunti.

Nme riporta infatti anche quest'altra smentita di Mel C: niente reunion nell'immediato futuro. In passato si era incolpata Victoria dell'impossibilità di un nuovo tour, in realtà pare che i contatti siano decisamente allo stato embrionale: non è noto se le Spice Girls realizzeranno nuove canzoni, né se partiranno per una serie di concerti nel Regno Unito, in Europa, negli Stati Uniti o in tutto il mondo.

Le cinque ragazze britanniche - lo hanno messo in chiaro da subito - sono impegnate non solo con questioni lavorative, ma anche e soprattutto famigliari. L'unica speranza è qualche ospitata televisiva nel 2019.