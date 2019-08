Nigel Farange contro la famiglia Reale: "Spero che la Regina Elisabetta II viva a lungo"

Nigel Farange ha messo nel mirino la famiglia reale inglese e le sue ultime dichiarazioni sono state al vetriolo contro William e Harry ma anche contro la Regina madre e, soprattutto, contro il Principe Carlo. L'uomo a capo del partito che sponsorizza con la Brexit è intervenuto in una conferenza a Sidney e qui ha sparato a zero anche contro i media e contro l'Onu.

Nigel Farange è intervenuto a una conferenza in Australia dove era stato vietato l'accesso alla stampa, proprio per evitare problemi diplomatici. Tuttavia, The Guardian è riuscito a entrare in possesso della registrazione completa del discorso del politico britannico. Quello di Farange è stato un intervento piuttosto lungo, durante il quale l'uomo ha affrontato vari temi come l'uscita dall'Unione Europea per il Regno Unito, le Nazioni Unite ma, soprattutto, ha incentrato la sua attenzione sulla famiglia reale inglese. La Regina madre è stata definita “ sovrappeso, fumatrice incallita e bevitrice di gin ”, non una bella immagine per una delle monarche più longeve e importanti della storia del Regno Unito.

Quello sulla Regina madre è stato però solo un rapido passaggio per arrivare al Principe Carlo, sui cui in realtà si è concentrato in molti momenti del suo discorso. L'unico componente della famiglia reale di cui Nigel Farange ha una buona considerazione è la Regina Elisabetta II, definita dal leader del Brexit Party “ una donna incredibile, straordinaria. ” Il politico afferma che il Regno Unito sia fortunato ad averla, a differenza di suo figlio di cui Farange prende in giro le battaglie ambientaliste. “ Se parliamo di suo figlio, Charlie boy... Oh mio Dio, oh mio Dio, le sue battaglie per il clima, oh mio Dio ”, ha detto l'uomo facendo il verso al Principe Carlo, che secondo lui non sarebbe un degno successore al trono: “ Charlie boy ora ha 70 anni, speriamo Elisabetta II viva ancora a lungo. ”