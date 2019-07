Nina Moric criticata per la foto in topless: "Non c'è paragone tra una 20enne e una over 50"

Dopo aver confidato ai suoi fedeli follower, sui social, di aver contratto il batterio mangiacarne, nel corso della sua vacanza a Zanzibar, la showgirl croata Nina Moric ha fatto sapere al popolo del web di essere ancora in Africa. L'ex moglie di Fabrizio Corona ha, infatti, pubblicato uno scatto che la ritrae mentre è stesa su una spiaggia africana ed è in topless. Una foto, quest'ultima, che mette in risalto la silhouette magra della modella. E l'immagine in questione ha letteralmente spaccato il web a metà.

Nina Moric e il battibecco social

"Ciao bellissima", "la perfezione": questi ultimi sono solo alcuni dei commenti positivi ricevuti dalla showgirl croata. A corredo della foto per la quale ha posato in topless, la Moric ha scritto le seguenti parole: "l’unica cosa brutta di qualsiasi paradiso è che, prima o poi, qualcuno morde la mela".

L'ex di Corona, però, non ha ricevuto solo complimenti e consensi sotto il suo ultimo post. Infatti, tra le critiche giunte dagli utenti, si legge un commento che ha fatto discutere e a cui Nina Moric ha voluto rispondere: "Qualsiasi ragazza in costume da bagno se magra è bella. I fan esagerano con una donna così avanti con la età , non c'è paragone tra una 20enne e una over 50, ma i fan sono così , fanatici". Il commento in questione, che alcuni potrebbero definire "ageista", è stato commentato dalla stessa showgirl: "Non so perché, ma mi sei troppo simpatica; cazzuta, convinta e soprattutto con una grande autostima per te stessa. Vai campionessa non mollare mai".