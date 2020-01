Nina Moric e Fabrizio Corona insieme dai prof di Carlos

Fabrizio Corona e Nina Moric sono apparsi tra loro molto complici, in occasione di un loro avvistamento. Tra i due, però, non vi sarebbe alcun ritorno di fiamma all'orizzonte, a differenza di quanto si possa pensare. Gli ex coniugi, dalla cui unione è venuto alla luce il figlio Carlos, sono stati scovati dai paparazzi di Diva e donna. E, così come emerge tra le pagine del nuovo numero del noto settimanale, l'ex coppia vip è stata avvistata in occasione di un colloquio, avvenuto con i prof di Carlos. Dalle immagini in questione, trapelerebbe che tra i due ex vi sia la voglia di restare uniti per il bene dell'adolescente, sebbene la loro storia sia giunta al capolinea nel lontano 2007.

In occasione del colloquio previsto con gli insegnanti del giovane, i famosi genitori hanno sfoggiato delle mise da giorno particolarmente eleganti. Se la Moric ha optato per un total-white look, Corona ha indossato un completo di giacca e pantaloni scuri con una camicia bianca.

Alla luce degli scatti realizzati con accuratezza da Diva e donna, possono ormai dirsi lontani -almeno per adesso- i momenti in cui Nina e Fabrizio erano protagonisti di querelle mediatiche all'insegna di incomprensioni e tensione in famiglia. “Per la prima volta con calma -si legge, infatti, tra le indiscrezioni spifferate dal noto magazine, sul conto dell'ex re dei paparazzi originario di Catania-, sta riallacciando i rapporti con la mamma, i fratelli e anche con Nina Moric. Lo diceva pure qualche anno fa, ma ora si ha più voglia di credergli”.

Nina Moric beccata insieme a Fabrizio Corona, dopo la crisi con Luigi Favoloso

I due ex sembrano voler condividere tra loro le battaglie personali che li vedono protagonisti. Lo scorso 7 dicembre, Corona usciva al carcere di San Vittore (Milano, ndr) per recarsi presso un centro di cura sito vicino a Monza. Questo, per una decisione del giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Simone Luerti, che ha stabilito per Corona un "differimento della pena da scontare in detenzione domiciliare, in forma umanitaria".

Stando a quanto emerso dalle relazioni psichiatriche dell'équipe di San Vittore, è stato segnalato il patologico progredire di disturbi della personalità borderline di Corona, associati a tendenze narcisistiche e a episodi depressivi. E se da una parte Corona deve scontare la sua pena, dall'altra parte la modella croata ha fatto sapere a Live, su Canale 5, di aver sporto denuncia contro l'ultima fiamma, Luigi Mario Favoloso. Nello specifico, Nina ha accusato l'ex concorrente del Gf15 di aver mosso violenza nei suoi riguardi e ai danni del figlio avuto proprio da Corona, Carlos. “Ho depositato la denuncia con tutte le prove”, ha dichiarato su Favoloso, con cui ha chiuso i rapporti. E la crisi d'amore annunciata da Nina potrebbe essere dovuta ad un tradimento.