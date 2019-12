Nina Moric lontana dai social: "Sono ai domiciliari"

Negli ultimi mesi, una delle showgirl più amate in Italia preoccupa i fan per via della sua incostante attività social. Nina Moric è apparsa saltuariamente, di recente, sui suoi profili social. Negli ultimi giorni, però, la modella croata è tornata ad attivarsi su Instagram, pubblicando una foto che immortala Carlos, il figlio che la stessa ha avuto dal suo matrimonio con l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

"Arriverà un momento in cui i figli cammineranno da soli, ma tu dovrai essere lì ad osservarli". Quest'ultime sono le emozionanti parole che la Moric ha riportato nella descrizione della sua ultima foto condivisa con i follower su Instagram. Un post che la Moric ha dedicato a suo figlio e che in poco tempo ha fatto incetta di like e commenti. "Da una grande donna, nasce un uomo", ha commentato qualcuno, sotto lo scatto in bianco e nero condiviso dalla Moric. "Carlos è bellissimo, come te", è il messaggio di un altro utente destinato alla famosa mamma. La foto di Carlos postata da Nina ha ottenuto oltre 12.000 cuori e sembra aver colpito nel profondo gli utenti.

Ma a far parlare, nelle ultime ore, è in particolare un'esternazione di Nina che non è passata inosservata agli utenti e che sembra voler alludere a quanto stabilito dal giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il Tribunale, infatti, ha concesso a Fabrizio Corona il differimento della pena -nella "forma umanitaria"- da scontare ai "domiciliari", in un istituto di cura.

Nello specifico, in risposta ad un follower che le aveva chiesto in rete un chiarimento sui motivi legati alla sua lontananza dai social, la showgirl croata naturalizzata italiana ha riservato una risposta spiazzante. "Sono ai domiciliari" , ha fatto sapere Nina Moric. Un messaggio ermetico e al contempo molto significativo, quello che ha lanciato Nina Moric per motivare la sua incostante presenza sui social e da cui trapelerebbe della sofferenza provata da parte della showgirl per via della condizione che ora vive l'ex marito.

Fabrizio Corona e il differimento-pena

L'ultima risposta social di Nina Moric, non a caso, giunge a seguito della divulgazione della news che vede il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Simone Luerti, concedere all'ex re dei paparazzi di scontare il resto della sua pena presso un istituto di cura. La decisione in questione -secondo Il Messaggero- giunge alla luce dell'aggravamento della "condizione psichiatrica borderline" manifestata da Corona, che, pertanto, il 6 dicembre è uscito dal carcere di San Vittore (Milano, ndr) ed è stato portato presso un istituto di cura per malattie psichiatriche di Monza, da cui l'ex re dei paparazzi non potrà uscire. Il fine-pena, per l'ex marito di Nina Moric, è previsto nel marzo 2024.

