Nina Moric dopo il malore in Africa: "Devo prendere gli antibiotici"

Brutta disavventura per Nina Moric. L'ex moglie di Fabrizio Corona, pochi giorni fa, aveva confermato ai suoi follower di essersi sentita male per aver bevuto dell'acqua da un rubinetto, nel corso di un viaggio a Zanzibar intrapreso con il suo compagno e il figlio avuto da Corona, Carlos Maria. " Ragazzi - ha spiegato Nina ai suoi follower - visto che in molti vi siete 'preoccupati' voglio dirvi che sto bene, ho passato una brutta giornata, ho bevuto istintivamente dell’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio".

Dopo la notizia del malore della modella, lanciata in origine sui social dall'attuale compagno di Nina, la stessa Moric è tornata a parlare dell'accaduto, aggiornando i suoi fedeli sostenitori delle sue attuali condizioni di salute e rivelando che dovrà seguire una cura specifica: "Meditiamo che è meglio... Mi hanno detto che dovrò prendere degli antibiotici... Tutto a me deve succedere... sono una donna fortunata". Queste ultime sono le parole che l'attuale compagna di Luigi Favoloso ha speso in un video, condiviso tra le sue ultime storie su Instagram.

Luigi Favoloso aveva lanciato la notizia del malore di Nina Moric