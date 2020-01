Nina Moric pubblica i messaggi choc di Luigi Favoloso: "Potevo ucciderti"

Continua la querelle mediatica esplosa tra gli ex fidanzati, Nina Moric e Luigi Favoloso. In un recente intervento registratosi a Domenica Live, la modella originaria di Zagabria e classe 1976 aveva dichiarato di aver subito -insieme al figlio Carlos- violenze fisiche e psicologiche dall'ex gieffino. Di tutta risposta, l'ex concorrente del Grande fratello 15 aveva smentito, in larga parte, quanto rilasciato dall'ex. Lo stesso aveva, cioé, ammesso a Live: non è la d'Urso di aver avuto una crisi d'amore con Nina, per poi rispedire alla mittente tutte le accuse di violenza. Ma la modella croata e naturalizzata italiana è tornata all'attacco dell'ex volto del Gf originario della Campania e classe 1988. In questi giorni, infatti, la Moric si è riattivata su Instagram, dove ha reso pubbliche alcune discussioni registratesi in una chat, che aveva condiviso proprio con Favoloso.

Tra le sue ultime Instagram story, ha, quindi, rotto il silenzio su un episodio di violenza (di cui sarebbe colpevole Luigi Favoloso, ndr), che -stando a quanto da lei documentato nel web- avrebbe potuto compromettere la sua incolumità. "Hai ragione, ti chiedo scusa- si legge tra i messaggi "incriminati" di Luigi Favoloso, pubblicati dalla Moric-. Ma quei messaggi mi hanno fatto perdere la testa. Non trovo più me stesso e non trovo più la luce. Da quando li ho letti, è cambiato tutto". Il contenuto della chat in questione, in cui emergono le confidenze choc di Favoloso fatte alla sua ex- rimanderebbe ad un sospetto. Quello di un presunto tradimento di Nina Moric, che - a detta della stessa- avrebbe alimentato la gelosia di Luigi, tanto da sospingerlo a muovere la violenza di cui è, ora, da lei accusato. E i messaggi mostrati dalla modella non sono finiti. Perché nella chat choc, l'utente Favoloso, poi, conclude, scrivendo alla nota destinataria: "Ho rischiato di ucciderti. E forse potrei anche riprovarci".

La verità di Luigi Favoloso a Live

Dai messaggi che la Moric ha condiviso con il web - a seguito dell'ospitata registrata da Favoloso a Live- trapelerebbe che i diretti interessati siano reduci da una sofferta rottura. I due ex fidanzati hanno, a quanto pare, vissuto una profonda crisi d'amore, che potrebbe essere culminata in alcune violenze fisiche e/o psicologiche nel rapporto di coppia.

Dal suo canto, tuttavia, l'ex gieffino campano ha risposto a tutte le accuse - lanciategli a distanza dalla Moric- dichiarando a Live di non aver mai mosso violenza nei riguardi della modella croata. In sua difesa, sempre nell'ultima ospitata tv, ha, inoltre, lasciato intendere che sia dovuto intervenire in episodi di autolesionismo: "Non l'ho mai menata, ma sono stato costretto a bloccare Nina per proteggerla da se stessa".