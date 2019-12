Nina Moric riappare sui social ma le sue parole impensieriscono i fan: "Ho un problema sorto dopo il rientro da Zanzibar"

Ma dov'era sparita l'avvenente croata Nina Moric? Da oltre due mesi la modella latitava dai suoi proili social. Da alcune ore finalmente è riapparsa su Instagram per la gioia dei sui fan, ma alcuni segnali hanno fatto trasparire che la Moric non stia attraversando una fase favorevole della sua vita. Era da settembre scorso, infatti, che la bella croata era scomparsa dal web, specificamente da quando si era recata in vacanza a Zanzibar. Durante quei giorni lieti aveva postato molti scatti in cui appariva felice accanto a suo figlio Carlos Maria. Si, perche Nina Moric finalmente, aveva realizzato il suo sogno di riottenere l'affidamento di suo figlio dopo anni di una dura battaglia giudiziaria. E proprio per festeggiare il buon esito del processo aveva organizzato tale vacanza in Tanzania per trascorrela in compagnia del suo amato Carlos e del suo attuale partner Lugi Maria Favoloso. Dopo quella felice parentesi di vita l'ex moglie di Fabrizio Corona si era eclissata senza dare più notizie di sé. I fan sono stati per settimane in trepida attesa chiedendosi cosa fosse accaduto alla loro star preferita. Ecco che la loro apprensione è stata placata quando poco fa Nina Moric ha fatto capolino su Instagram per avere un contatto vrtuale con essi. Ma la gioia iniziale dei follower è stata disattesa nel momento in cui la modella ha rivelato di essere assediata da un problema che inficia la sua serenità. E i fan si chiedono cosa mai le sia successo in questi ultimi tempi...

Il problema di Nina Moric

I molti dubbi che assalgono i suoi fan sono stati dissipati parzialmente quando Nina Moric ha deciso di intrattenere con loro una chat online tramite le sue Instagram Stores per un tempo prefissato. Le domande giunte all'indirizzo della modella sono state copiose e vertuto sul motivo della sua assenza e sul suo stato in generale. Ma le risposte pervenute loro li hanno preoccupati poiché l'ex del re dei paparazzi ha confidato di vivere un momento difficile a casua di una problematica sorta immediatamente dopo il suo rientro dall'isola di Zanzibar. Ma l'attraente balcanica non ha fornito molti dettagli e si è limitata a dire che non demorde e che sta tentando di dirimere l'incoveniente nella speranza di riacquistare la sua serenità di qualche tempo fa. Dichiarazione che ha sconcertato ulteriormente i suoi ammiratori, i quali non riescono a immaginare quale possa essere la reale motivazione che sconvolge la tranquillità della Moric. Ma cosa sara accaduto veramente a Nina Moric in questi ultimi mesi?

Un accenno lo fornisce ai suoi follower nelle sue storie di Instagram la stessa Moric. Durante un interscambio di messaggi sono emersi alcuni particolari: " Vi regalo 15 minuti di domande e risposte". "Cosa ti è successo? Ti ho seguita tutti i giorni quando eri a Zanzibar, sembravi felice ", le domada un utente. " Lo ero ... - rivela la Moric - al mio ritorno c'è stato un problema che sto facendo di tutto per risolvere ". Senza disvelare la natura del problema incombente ha fornito altri dettagli generici: " Se potessi vi racconterei tante cose, ma non è ancora arrivato il momento. Arriverà il giorno, per me, per voi, per tutti, soprattutto per mio figlio ". Ma i fan non sentendo appagata la loro sete di curosità sono rimasti a bocca asciutta e la loro angoscia è accresciuta non conoscendo ancora il motivo che affligge Nina Moric.