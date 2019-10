Nina Moric scompare dai social. Poi spunta un messaggio

Recentemente aveva fatto parlare di sé, per aver annunciato -attraverso i social- di aver contratto il temibile batterio mangiacarne nel corso della sua permanenza in Africa, dove la showgirl aveva deciso di trascorrere una vacanza insieme al figlio Carlos e il compagno Luigi Mario Favoloso. Nina Moric è tornata di nuovo al centro del gossip e, questa volta, a far discutere è la sua assenza dai social, in particolare da Instagram. L'ultimo post pubblicato dalla modella croata contiene una foto, nella cui descrizione è riportato il seguente messaggio: "Dream a dream and what you see will be…”, ossia "Sogna un sogno e quello che vedi sarà". Queste sono le ultime parole che la showgirl ha scritto pubblicamente su Instagram e che risalgono allo scorso 3 settembre.

In tanti, tra i fan e non della showgirl, si sono mobilitati a scrivere alla Moric, dichiarandosi preoccupati per lei: "Ma che succede... Tutto bene?", si legge, infatti, tra i molteplici commenti giunti sotto gli ultimi post condivisi dalla modella. Ma tra le ultime Instagram stories, è apparsa una storia contenente un messaggio di difficile interpretazione, riportato diverse ore fa proprio dal profilo Instagram di Nina Moric. "5 tecniche per il lavaggio del cervello -è il nuovo messaggio destinato ai fan dalla showgirl- isolamento, controllo, incertezza, ripetizione, manipolazione emotiva". Un post sibillino, a cui seguono delle frasi aggiunte dall'account Moric, che sembrano alludere al rapporto maturato tra la showgirl e la sua ex suocera nonché la nonna del figlio Carlos, Gabriella Corona: "Cara nonnina... Devi rendere pubblica la tua sofferenza, farne parlare la gente quando si tratta dei nostri figli!".

Nina Moric lontana dai social

In passato il figlio di Nina Moric, Carlos Maria, era stato affidato alla nonna di quest'ultimo, Gabriella Corona, la madre di Fabrizio Corona con la quale la modella croata, dopo un periodo di rottura, ha recentemente riallacciato i rapporti. Al momento, tuttavia, l'ex special guest star del Grande Fratello Vip, Moric, non risponde alle domande dei fan e preferirebbe, quindi, mantenere il massimo riserbo circa la sua lontananza dai social-media.