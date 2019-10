Nina Senicar incinta: manca poco al parto

La bellissima Nina Senicar è quasi pronta per partorire: giunta la nono mese di gravidanza, l'attrice e showgirl ha rivelato anche il sesso e il nome del nascituro. Presenza fissa per anni della TV italiana, la 33enne di origini serbe nel 2012 ha dato una svolta definitiva alla sua vita, volando in America per studiare recitazione: un coraggio che ha premiato i suoi sforzi. Ora la giovane è un'attrice affermata e presenza costante di produzioni televisive e cinematografiche, un volto noto per il pubblico mondiale, senza disdegnare le produzioni teatrali Usa e italiane.

In territorio statunitense ha creato anche nuovi e forti legami con molti personaggi italiani, infatti è molto amica di Elisabetta Canalis, ma ha anche trovato il grande amore in Jay Ellis, con cui fa coppia fissa dal 2015. I due ora si apprestano a diventare genitori della piccola Nora che, a breve, farà il suo ingresso ufficiale nel mondo.

Con Jay l'attrice ha trovato un equilibrio importante tanto da definire l'attore " un punto fermo nella vita" , fino a decidere di creare una famiglia insieme. Nina, che recentemente ha partecipato all'evento annuale della Veuve Clicquot Polo Classic, è apparsa luminosa avvolta in un lungo abito a fiori, da cui spuntavano le delicate rotondità della gravidanza.

