Nini Salerno fa una battuta sui bordelli ma viene gelato da Eleonora Daniele

Momenti di imbarazzo durante la puntata di Storie Italiane in cui era ospite Nini Salerno, uno degli storici componenti dei Gatti di Vicolo Miracoli. Nel salotto di Eleonora Daniele, l'intrattenitore stava esponendo alla conduttrice l'origine del gruppo, che spopolava negli anni Settanta e Ottanta.

“ Abbiamo scelto quel nome perché a Verona negli anni '50 da una parte c’era l’esattoria, il Comune dove pagavi le tasse e dall’altra c’era il bordello, quindi scendevi in mutande e andavi… ”, ha iniziato a spiegare Nini Salerno prima che, Eleonora Daniele lo fermasse interrompendone la frase: “ Eh no, no...mi auguro che sia una battuta perché su certi temi io sono abbastanza… ”

Una reazione forte e decisa da parte della conduttrice, che capendo dove l'intrattenitore stava portando il discorso ha preferito interrompere tutto per non andare oltre. Il modo in cui Eleonora Daniele ha però interrotto Nini Salerno ha lasciato interdetto l'ospite in studio, che ha cercato spiegare e giustificare il suo racconto. “ Questa è storia, erano gli anni ‘50 ”, ha provato a ribattere Salerno, ricevendo nuovamente uno stop da parte della conduttrice: “ Sì, sì, ma anni ‘50 o 2000 non cambia niente. Il rispetto per le donne è la prima cosa nella vita, perdonatemi, io qui faccio le campagne contro la prostituzione, per cui no…queste battute qua da me anche un po’ meno, non le amo molto. ”