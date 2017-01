Del Noce ateo Lo dice la Rai

I l 30 dicembre 2016, per la rubrica Accadde oggi, Raistoria.it ha propinato ai lettori-telespettatori un incredibile servizio su Augusto Del Noce, morto appunto il 30 dicembre 1989. Titolo del filmato: «Del Noce, filosofo ateo». Peccato Augusto Del Noce, autore di libri famosissimi come Il problema dell'ateismo e Il suicidio della rivoluzione, fosse più cattolico del Papa. Il fatto è noto a chiunque abbia una nozione anche superficiale del dibattito culturale del Dopoguerra. Il servizio, che ha suscitato le risate (indignate, in qualche caso) del Web, campeggia ancora sul sito Raistoria.it. Andate, guardate, trasecolate e poi pagate gioiosamente il canone: in cambio avrete dalla tv di Stato un impegno culturale di questo livello.