Noel Gallagher contro il fratello Liam: "Insulta troppo mia moglie"

È una guerra che si protrae da molti anni, che ha spinto gli Oasis a dividersi sia musicalmente che affettivamente: una crepa difficile da sistemare, una miccia che ogni tanto si riaccende incendiando tutto ciò che li riguarda. È proprio Noel Gallagher a parlare del difficile legame con Liam, un odio e amore che ha caratterizzato la loro incredibile carriera nel Brit Pop, ma che da una decade li vede condurre due strade separate. L'artista punta il dito contro il comportamento aggressivo del fratello minore, che risulta spesso troppo ruvido e offensivo nei confronti della moglie dello stesso Noel: Sara MacDonald. Il cantante non perde occasione per incolpare la donna della mancata reunion della band e del repentino allontanamento lavorativo e affettivo del fratello maggiore.

Non è dello stesso avviso Noel, che ha voluto prendere le distanze dai comportamenti eccessivi dell'ex leader degli Oasis e dai suoi modi fin troppo taglienti, spesso riservati agli affetti privati dello stesso musicista. All'inizio del 2019 Liam è risultato piuttosto scortese nei confronti di Sara, incolpandola della mancata riconciliazione con il fratello. Dopo aver invocato sia il perdono che la possibilità di dimenticare ciò che è stato fatto, Liam ha sottolineato il desiderio nascosto di Noel di rivederlo, ma l'impossibilità di concretizzare questa volontà per colpa della moglie.

Osservazioni mascherate da scuse che hanno infastidito Noel, facendolo partire al contrattacco, sottolineando la disastrosa condizione familiare di Liam quindi le continue offese nei confronti di Sara, condite da minacce ai figli. Una serie di accuse reciproche che hanno visto il coinvolgimento di buona parte dei familiari, accusati e offesi ingiustamente dall'istrionico frontman. I due sono ancora lontani da un'ipotesi di riavvicinamento, impegnati nelle rispettive vite e carriere: mentre Liam si è da poco esibito agli MTV EMAs 2019, Noel è già in tour con gli U2 per cui aprirà i concerti con i suoi High Flying Birds: ha specificato che preferirebbbe avere Boris Johnson come fratello, lessicalmente più rispettoso in confronto a Liam.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?