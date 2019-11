Noel Gallagher contro il fratello Liam: "Ogni tweet un chiodo sulla bara degli Oasis"

La faida tra i fratelli Gallagher prosegue a colpi di interviste e post social al vetriolo e le ultime dichiarazioni pubbliche di Noel hanno scatenato la reazione furibonda del fratello Liam.

Chi continua a sperare in una possibile reunion degli Oasis, intanto, vede svanire giorno dopo giorno quel sogno e, a confermare l’impossibilità di un ritorno sul palco dei fratelli Gallagher, ci ha pensato proprio il cantante Noel. Intervistato da Big Issue, “The Chief” ha spiegato che la lotta che va avanti con Liam – noto anche tra gli estimatori del gruppo con il soprannome di “our Kid” – è da collocarsi nel 2009, anno dello scioglimento degli Oasis avvenuto a Parigi a poche ore dal concerto che doveva andare in scena al Rock en Seine. Da quel momento, Liam Gallagher ha iniziato una vera e propria battaglia contro il fratello a colpi di post social che, ad oggi, rappresentano uno dei principali motivi per cui Noel rifiuta qualunque tipo di contatto con il fratello.

“ Ogni tweet che fa è un chiodo nella bara di un possibile ritorno degli Oasis ”, ha fatto sapere “The Chief”, infastidito e adirato per i continui insulti social che Liam Gallagher gli ha rivolto nel corso degli ultimi dieci anni. Negli ultimi periodi, inoltre, sembra che proprio Liam abbia contattato la moglie di Noel per rivolgerle dei pensanti insulti, motivo per il quale una riappacificazione sembra essere ormai del tutto impossibile tra i due ex componenti degli Oasis. “ È un comportamento davvero strano da parte di chi vorrebbe che alzassi il telefono e gli dicessi 'facciamolo' – ha commentato il cantante - . Sarebbe disposto a fermare la sua intera vita per fare in modo che gli Oasis tornassero insieme. Ma ogni tweet che pubblica è un altro chiodo nella bara di quell'idea ”.

Poi, il messaggio di Noel indirizzato al fratello ha spento anche gli ultimi sogni di chi pensava che, prima o poi, gli Oasis sarebbero tornati a suonare insieme sullo stesso palco. “ Se hai pensato anche solo per un minuto che io condividerò il palco con te dopo quello che hai detto, sei molto più imbecille di quello che sembri ”, ha concluso “The Chief” e la replica social del fratello non si è fatta attendere. “ Mi arriva notizia che il team NG vuole farmi chiudere Twitter perché a loro non piacciono i miei tweet – ha iniziato a scrivere Liam per poi rincarare la dose e fornire la sua definizione di “moron”, termine usato dal fratello per dargli del “deficiente” - . Moron è qualcuno che desidera l’aiuto di altre persone; la persona che sostiene che la Scozia è un Paese del terzo mondo; il piccolo degli Oasis con la testa grande e un grande senso dell’eleganza ”.