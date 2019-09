Noel Gallagher insulta i fan più giovani perché si vestono come l’odiato fratello Liam

Noel Gallagher ha definito i suoi fan più giovani dei "f*****i idioti" perché non solo nei concerti gli chiedono a gran voce di cantare le hit degli Oasis ma perché si vestono come fossero tanti cloni dell’odiato fratello Liam. La band non esiste più ufficialmente dal 2009, ma ancora restano leggendarie non solo le canzoni che i due fratelli Gallagher hanno composto, ma anche le loro liti furiose.

Ancora oggi appena possono i due si lanciano tramite la stampa frecciatine al veleno e a fare le spese di questa accesa rivalità adesso tocca non solo ai fan storici della band, che sempre hanno sperato invano in una reunion, ma soprattutto a quelli più giovani che hanno appena scoperto la musica degli Oasis tramite “Supersonic”, il documentario tanto voluto da Noel per raccontare e celebrare la sua parabola artistica come frontman di un gruppo che ha fatto la storia della musica inglese. Purtroppo per lui nel documentario si parla ovviamente anche dell’odiato fratello il cui look è considerato più cool dalle giovani generazioni. Il sentire invocare da questi ragazzini, che ora però costituiscono un numero importante della sua fanbase, i maggiori successi degli Oasis e vederli vestiti come suo fratello, con trench o giacche verde militari, capelli lunghi e occhialini alla John Lennon, fa letteralmente infuriare Noel.

E dire che fino a pochi mesi fa rilasciava interviste in cui si diceva " rinvigorito da questa nuova base di fan da quando è uscito il documentario ‘Supersonic’. È tutto così incredibile ”. Adesso alla stampa che lo attende alla fine dei suoi concerti non ha remore a definire “ f*****i idioti quegli adolescenti che si presentano ai miei concerti vestiti da Liam con strambi occhiali da sole… mi fanno impazzire! ”.

Inoltre, parlando con un reporter del tabloid “The Sun” Noel ha detto che “ sentire quei fan che fischiano perché odiano la mia nuova musica mi fa solo venire voglia di suonarla di più” e ha aggiunto: “Sono solo dei piccoli idioti! Hanno solo 15 anni. Che ca**o! 'Avevano solo dieci anni quando la band si sciolse. Andassero a fa****o! ”.