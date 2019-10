La donna perfetta esiste. Per gli scienziati è Bella Hadid

Un tempo si diceva “nomen omen”, famosa locuzione latina derivante dalla credenza romana che nel nome di una persona fosse scritto il suo destino. Una leggenda, o forse no, se si considera il caso di Bella Hadid. Che la modella sia, appunto, una bellissima ragazza non servono particolari competenze per stabilirlo. Ulteriore conferma a questo è però arrivata da uno studio matematico che ha decretato senza appello la sua assoluta perfezione estetica, secondo una ben determinata costante matematica.

È la famosa sezione aurea, un calcolo matematico già utilizzato dagli artisti nelle epoche passate per realizzare ritratti perfetti dei loro modelli. Alcuni studiosi hanno ripreso la sezione aurea e hanno analizzato i volti di numerose donne famose e il risultato è stato che Bella Hadid è quella che maggiormente si avvicina all'ideale di perfezione. 94,35/100: è questo il risultato ottenuto studiando i lineamenti della modella americana, sorella di Gigi. In particolare, il suo mento è l'elemento che rasenta maggiormente la perfezione insieme alla fronte, alle labbra e agli occhi.

Al secondo posto, ma a brevissima distanza dalla modella, secondo gli esperti che per mesi hanno analizzato la costante matematica già nota in epoca greca, c'è Beyoncé. La cantante può vantare un rapporto di 92,44 su 100, meno di un punto di differenza rispetto alla più giovane concorrente. Medaglia di bronzo di questa particolarissima classifica è Amber Heard, che ha ottenuto una percentuale di perfezione del 91,85%. Come sarebbe la donna perfetta? Se si potessero scorporare i dati ottenuti dagli scenziati, bisognerebbe utilizzare gli occhi di Scarlett Johansson (perfetti al 99,9%), il mento di Bella Hadid (99,7%), labbra e sopracciglia della bellissima Cara Delevingne (98,5% e 94%). Per la forma del volto bisognerebbe usare Beyoncé (99,6%) mentre la fronte che più si avvicina ai canoni di perfezione è quella di Kate Moss (98,8%).