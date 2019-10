"Non ho paura di invecchiare". Monica Bellucci è splendida nei suoi 55 anni

Trent’anni di carriera e la consapevolezza di essere una fra le donne italiane più amate al mondo. Attrice e modella, ma anche moglie e madre, il 30 settembre Monica Bellucci ha spento ben 55 candeline, ma conserva ancora il suo fascino di icona del cinema di oggi. E rileva tutta se stessa in una recente intervista che ha rilasciato a Io Donna, proprio in vista del suo compleanno.

"Dopo i 50 una donna può ancora divertirsi. Non so se ho raggiunto la saggezza, ma quello che mi interessa è che sono ancora qui. Mi interessa che sono viva – rivela Monica Bellucci -. Invecchiare non mi fa paura, se rimango in salute. Il mio corpo cambia ma è dentro di te che resti uguale". Da sempre fedele ai suoi lunghissimi capelli castani, da poco si è mostrata al pubblico con un caschetto molto glam che ha messo in mostra ancora di più la sua immortale bellezza.

"Ora vivo meglio di prima. Ho più tempo da dedicare a me stessa. Pratico nuoto, pilates e frequento le persone che amo – continua -. Ho trovato una nuova armonia. Noi donne siamo come il vino: miglioriamo con il tempo". E in merito ai prossimi progetti di attrice: "Ho mille idee, non ho di certo nessuna intenzione di prendere una vacanza dal cinema". È stata sposata con Vincent Cassel e ha due figlie, di cui una è nata nel maggio del 2010.