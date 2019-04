Come non l’abbiamo mai vista, Vanessa Incontrada senza make-up

Da qualche tempo è lontana dai riflettori, dopo che per molti anni era stata una delle icone di riferimento del mondo dello spettacolo. In Spagna, sua terra di origine, ma anche e soprattutto in Italia, sua terra d’adozione. A dimostrazione della popolarità di Vanessa Incontrada, il fatto che su Instagram è seguitissima (1,4 milioni di follower).

Tanto seguita quanto criticata. Qualche anno fa, infatti, era stata presa di mira sui social per via del suo aspetto fisico, eccessivamente ingentilito dalla sua prima gravidanza tanto che alcuni haters la soprannominarono “Vanessa la balena”. Questa volta però si parla di lei in maniera positiva perché, chilo in più o meno, la sua bellezza naturale resta immutata.

Così, oggi, Vanessa Incontrada torna a far parlare di sé con uno scatto che non è passato inosservato e che la ritrae come non siamo abituati a vederla.

Vanessa Incontrada senza trucco e capelli legati

La Incontrada si è mostrata ai suoi fan su Instagram completamente senza trucco e con i capelli legati, lontana anni luce dalle pose studiate ad hoc che ricordiamo sulle copertine delle più importanti riviste femminili. Nonostante ciò, il look casual nulla toglie alla sua bellezza, che resta praticamente folgorante.

Ammirevole anche il coraggio di uscire di casa senza make-up, impensabile per molte di noi che hanno fatto del trucco una vera e propria schiavitù.

