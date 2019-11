"Non sei mica Gigi Hadid", Costanza Caracciolo ancora nel mirino degli haters

La miglior difesa è l'attacco. Lo sa bene Bobo Vieri e deve averlo capito anche Costanza Caracciolo. Stanca dei continui attacchi social da parte di haters e odiatori del web, la 29enne siciliana ha deciso di iniziare a "svergognare" pubblicamente chi la insulta. Nelle scorse ore la compagna di Vieri ha pubblicato nelle sue storie di Instagram uno dei tanti messaggi di offese e insulti, che riceve spesso attraverso i social network. Perché in fondo si sa, gli odiatori del web sono in cerca di visibilità, disposti a tutto pur di avere il loro momento di celebrità e attenzione da parte dei personaggi famosi che finiscono nel loro mirino.

Allora diamogliela questa visibilità, deve aver pensato Costanza Caracciolo, che ha condiviso nelle sue storie uno degli offensivi messaggi che ha ricevuto nelle ultime ore. " E chi ca**o se ne frega? Te la tiri per nulla...cioè sei sposata con uno "famoso", per questo sei tornata ade esserlo anche tu. Ma basta sentirsi Gigi Hadid...più umiltà ". L'ex velina di "Striscia la Notizia" ha mostrato alle migliaia di follower che la seguono con affetto quali parole e offese è costretta a subire ogni giorno da parte dei "malati" del web, come li ha definiti lei. Difficile capire il motivo che ha fatto scattare un simile messaggio da parte della donna incriminata. Uno dei video di ricette che ultimamente l'ex velina si diverte a condividere con i fan? La storia di un misterioso puntino sul suo naso (e tutti giù a pensare che abbia fatto il filler?). La Caracciolo non ha chiarito, ma ha comunque voluto mettere la follower virtualmente alla gogna, con tanto di foto del profilo social.

Non è la prima volta che la bella modella e showgirl, oggi mamma della piccola Stella, avuta dalla relazione con il marito Christian Vieri, risponde per le rime a un follower sui social network. Durante l'estate Costanza aveva condiviso sui Instagram alcuni video di risposta agli attacchi subiti proprio online. Parole forti contro chi, per l'ennesima volta, l'aveva offesa e insultata gratuitamente. In quell'occasione la compagna di Vieri si lasciò andare a un linguaggio decisamente colorito, salvo poi scusarsi con i suoi fan per i toni usati ma decisamente consoni all'episodio. Oggi, a distanza di poco tempo, l'episodio si ripete. Chissà che non si tratti, poi, della stessa persona.