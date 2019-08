Non solo Meghan Markle ha infranto il protocollo di corte. Ecco quello che è successo a Kate Middleton

Ci sono dettagli sulla vita di corte di Kate Middleton che, ancora oggi, non sono mai stati rivelate. Rispetto alla duchessa di Sussex, la Middleton per la corte inglese, è sinonimo di bellezza e rigore. Non a caso è considerata una fra le donne più influenti del Regno Unito, dopo la Regina Elisabetta.

Eppure come ha riportato Grazia, secondo un insider di Palazzo, anche Kate Middleton non ha rispettato alcune regole, un po’ come è avvenuto per Meghan Markle. Infatti la duchessa di Cambridge e moglie del Principe William, quando è nato il piccolo George è andata contro alcune disposizioni di Corte. Quando era in dolce attesa, la Middleton è sempre stata asserragliata dalla stampa e, nello stesso tempo, ha dovuto combattere con diverse nausee mattutine che la tenevano lontana da gli impegni ufficiali. E ha continuato a comportarsi allo stesso modo anche quando è stato annunciato l’arrivo di George. E non è finita qui.

Dopo il parto, la duchessa ha preferito trascorrere qualche periodo di riposo insieme alla sua famiglia invece che a Palazzo con il marito. Il protocollo prevedeva diversamente ma, a quanto pare, la Middleton ha deciso di comportarsi diversamente. Inoltre la scelta di non assumere da subito una tata era una scelta che, da alcuni, è stata etichettata come poco convenzionale. Nonostante ciò, le quotazioni della coppia reale non sono scese, anzi a oggi eguagliano quelle di Meghan ed Harry.