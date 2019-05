Il royal baby di Harry e Meghan? Per lui niente campane di Westminister

La nascita del primo erede dei duchi di Sussex è avvolto nel più stretto riservo. In molti affermano che il royal baby di Meghan Markle e del Principe Harry è già venuto al mondo, e che è proprio intenzione della coppia annunciare la nascita secondo i loro modi e tempi. E intanto sul web si rincorrono rumor e pettegolezzi.

Come ha confermato Vanity Fair, la nascita del figlio della Markle, romperà definitivamente con tutte le tradizioni della corte inglese. Da consuetudine, le campane di Westminister, sono solite suonare per celebrare l’arrivo di un nuovo membro all’interno della royal family. È un’usanza che è stata rispettata per i figli di William e Kate ma, non è detto che succederà una cosa del genere per il figlio di Meghan Markle e di Harry. Dalle ultime indiscrezioni, non è un volere da parte dei duchi, ma il suono delle campane, sarebbe una prerogativa solo di alcuni eredi della famiglia. I royal baby non sono tutti uguali. Recentemente, secondo il calendario dell’abazia, le campane hanno suonato per il compleanno di William, quello di George ma non per il compleanno di Harry.

Tutto perché William è l’erede al trono e, secondo la linea di successione, Harry non riuscirà mai a salire sul trono d’Inghilterra. Questo spiega anche perché la coppia più volte è andata contro le regole di corte. Non si tratta di dissidi o piagnistei, semplicemente, sia la Markle che Harry, si sentono più liberi di costruire il loro destino all’interno della monarchia.