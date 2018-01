Non vede il figlio da 2 anni. A "C'è posta per te" cala il gelo

A "C'è posta per te" ancora un caso che fa discutere (e non poco) il pubblico e i telespettatori. Protagonisti dell'ultima puntata andata in onda ieri sera Michelina e suo figlio Fabrizio. La donna ha sostenuto di non vedere il figlio da più di due anni a casusa della nuora Ilaria. Come raccontato dalla stessa donna, la lite e il gelo con il figlio sarebbe nato durante la gravidanza della nuora. La sucocera avrebbe infatti criticato la scelta di mettere al mondo un bambino con un solo stipendio in famiglia da 400 euro. Da qual momento i contatti tra le due famiglie sono finiti nel nulla. E così Michelina ha deciso di chiamare il figlio e la nuora a "c'è posta per te". "Non so dove vivi, non ho più un numero di telefono. Mi manchi. Come vedi, sono stanca, sono spenta. Sono sempre quella che ti ha messa al mondo. Sono nonna, ma non vedo i miei nipoti. So che non è colpa tua. Mi mancate tutto. Ilaria, dimmi dove ho sbagliato. So che abbiamo avuto una discussione, ma poi ci siamo chiarite. Al mio compleanno abbiamo festeggiato, poi sei diventata fredda. Mi sono chiesta in questi 4 anni cosa ho fatto", afferma Michelina.



La risposta del figlio è gelida: "Ho scelto la mia famiglia invece che mia madre". Poi parla la nuora che stupisce il pubblico: "Fabrizio saluta la madre in giro, semplicemente non va in casa da lei. Non vuole parlarle, lei lo rende nervoso. Spero di non diventare una mamma come te, ho già detto a mio marito di ammazzarmi se succederà. Non gli proibisco io di vedere la madre, lui è libero di scegliere". La busta resta chiusa e sui social fioccano i commenti con chi difende la coppia e chi invece difende Michelina per aver criticato la scelta di quella gravidanza con una situazione economica e familiare instabile.