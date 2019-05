La nonna più hot del mondo compie 40 anni

La bellezza di Alice Vasquez è sotto gli occhi di tutti, ma ciò che sorprende è la giovane età, nonostante rivesta il ruolo di madre e anche di nonna. La bellissima californiana è considerata la nonna più hot del mondo grazie a una fisicità prorompente e una linea incredibile, frutto di anni di allenamento come insegnante di yoga, cura personale e anche di qualche ritocchino. In molti rimango sorpresi quando scoprono la sua età, perché potrebbe tranquillamente passare per la sorella maggiore di sua figlia.

La sua è stata una vita piuttosto movimentata e impegnativa, visto che è diventata madre a soli sedici anni, per poi trascorrere il resto dell'adolescenza a occuparsi della figlia e della necessità di sopravvivere bene insieme. Ma solo tre anni dopo ha messo al mondo il suo secondo figlio, un maschio, una scelta dettata anche in questo caso dall'amore. Nonostante il giudizio della gente, madre e figli hanno condotto una vita felice sostenendosi a vicenda nel lungo percorso di crescita, che ha portato i due ragazzini a replicare le gesta materne creando famiglie in giovane età. E questo ha trasformato Alice nella nonna più sexy e giovane di sempre.

La scelta di vita non ha precluso le possibilità esistenziali della donna che, nonostante il ruolo, vive serenamente la sua quotidianità divertendosi in discoteca e conquistando anche uomini più giovani, che rimangono sopresi dalla sua età. Questo dettaglio ha spesso stuzzicato le sue conquiste che hanno trovato molto accattivante il suo ruolo di nonna sexy ma oggi, a distanza di tempo, conduce una vita più tranquilla, al fianco di uomo con cui ha creato una relazione stabile e duratura. Le scelte sentimentali non le hanno precluso di festeggiare i suoi primi 40anni in modo audace con un mega party a Las Vegas con tanto di piscina, night club e strip club, ovviamente in compagnia delle amiche e della figlia.

