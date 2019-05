La notte del giudizio: in arrivo il quinto film

La notte del giudizio, titolo originale The Purge, è una saga cinematografica nata nel 2013, ora arrivata al suo quinto capitolo.

La serie di film è stata creata da James DeMonaco, il quale ha sceneggiato tutti i film oltre a dirigerne i primi tre. Dopo il successo del quarto lungometraggio, uscito lo scorso anno e dal titolo "La prima notte del giudizio", con il racconto prequel di come è nato lo "sfogo", la produzione ha deciso di proseguire con un nuovo film.

La storia di questo thriller distopico è basata sulla “purga”. Per far fronte alla crisi economica ed alla crescente criminalità, un nuovo regime instauratosi negli Stati Uniti ha deciso di introdurre, una volta ogni anno, un periodo di 12 ore in cui la popolazione si sfoga rimanendo impunita per i reati commessi. A causa del venire meno delle leggi, infatti, in questo arco di tempo tutto è concesso, anche l’omicidio, senza alcuna ripercussione una volta terminato il periodo di impunità. Nei quattro film viene raccontato come nasce la purga oltre alla sua evoluzione con alcuni cambiamenti che hanno reso lo "sfogo" sempre più pericoloso.

Il film è distribuito dalla Universal e tra i produttori, oltre alla Platinun Dunes e alla Blumhouse, vede partecipare anche il regista Michael Bay. Per quanto riguarda il quinto film, ad ora sappiamo solo che sarà scritto nuovamente da James DeMonaco ma non è certo che il regista-sceneggiatore torni dietro alla macchina da presa. Ad oggi la serie di film ha incassato oltre 450 milioni di dollari nel mondo.

La saga de La notte del giudizio conta anche uno spin-off nel mondo delle serie tv, ideato anche questo da James DeMonaco. La serie è disponibile in Italia su Amazon Prime Video ed è stata confermata per una seconda stagione.

Ora, dalla Universal e dalla Blumhouse, arriva anche la data ufficiale di uscita del quinto film: 10 luglio 2020.