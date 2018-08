Notte di paura per Caterina Balivo: "Un giorno vi racconterò cosa mi è successo"

Un messaggio che ha messo in apprensione i fan. Una notte di paura per Caterina Balivo. La conduttrice, in vacanza all'Argentario in Toscana, ha postato su Instagram un messaggio enigmatico: "Stamattina sorrido per dire grazie alla vita... un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte". Nella foto la Balivo si mostra sorridente in costume intero blu e tranquillizza i suoi followers. E poi aggiunge: "Devo metabolizzare".