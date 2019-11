Nozze vicine per Alena Seredova: "Prima ero arrabbiata con gli uomini"

Ai tempi destò clamore la separazione tra Alena Seredova e il portiere Gianluigi Buffon, capitano e guida della Juventus. Il tradimento del giocatore con la giornalista sportiva Ilaria D'Amico riempì per lunghe settimane le pagine dei settimanali di gossip e causò un profondo dolore nella modella, che oggi è tornata a parlare di quel periodo nel salotto di Caterina Balivo.

A Vieni da me, Alena Seredova ha raccontato quei momenti puoi, ha ripercorso alcune delle tappe più complicate della sua vita ma anche svelato i suoi progetti per il futuro e già si sente odore di fiori d'arancio. Su Rai1, la bellissima Alena ha ricordato il suo arrivo in Italia ad appena 17 anni e ha ringraziato Bruno Vespa per essere stato maestro di lingua inconsapevole nel suo primo periodo nel nostro Paese.

Poi è arrivato Gigi Buffon nella sua vita e i due hanno iniziato un percorso di vita insieme che li ha portati a mettere al mondo due figli. Sembravano una coppia felice, il loro amore e la loro bellezza erano invidiatissimi almeno fino al 2014, quando poi tutto è naufragato: “ A casa ho ancora le foto del matrimonio. Il passato provi a rinnegarlo quando non ci sono i figli, ma altrimenti… ” Alena Seredova in quei momenti così complicati ha sentito sulle sue spalle la responsabilità dei due bambini e ha reagito con grande eleganza e con estrema maturità, laddove altre donne si sarebbero lasciate andare alla rabbia e al rancore. “ Nel momento di difficoltà ho pensato ai ragazzi e a me stessa. Nessuno si sarebbe aspettato da me un comportamento simile anche per il mio lato impulsivo. Invece ho parcheggiato quel lato ”, ha detto ai microfoni di Caterina Balivo prima di raccontare il presente e il futuro, che in entrambi i casi sembra vederla al fianco di Alessandro Nasi.

“ Si è preso una donna con due figli, fragile, arrabbiata con tutti gli uomini e ha avuto la pazienza di farla rifiorire. Sì, sono stata una donna fragile e senza fiducia ”, ha raccontato non senza emozione Alena Seredova a Vieni da Me. Il rapporto con Gialuigi Buffon oggi è più sereno dopo il primo, inevitabile, periodo di lontananza. Stando alle sue parole hanno trovato un equilibrio e tutto viene fatto per il bene primario dei ragazzi, che merito di crescere con serenità nonostante la separazione dei loro genitori.