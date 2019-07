Il web tuona contro Nunzia: "Ti meriti le corna"

La seconda puntata di Temptation Island 6 ha puntato l’attenzione sulla coppia composta da Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco.

I due, fidanzati da ben tredici anni, hanno deciso di partecipare al reality show condotto da Filippo Bisciglia per decisione della ragazza, desiderosa di capire se il compagno potrebbe davvero essere l’uomo della sua vita. Arcangelo, infatti, ha deciso di non convivere con Nunzia e di continuare a condurre una vita fatta di amicizie e divertimento, trascurando molto spesso la fidanzata. L’ingresso nel villaggio dei single di Temptation Island ha messo ancora più in pericolo la coppia proprio perché Arcangelo non è riuscito a contenersi davanti ad una delle single e, certo di non essere inquadrato dalle telecamere, ha baciato la tentatrice.

Un tradimento che Nunzia non ha accettato e che l’ha spinta a chiedere un falò di confronto immediato che Arcangelo ha accettato solo dopo le insistenze di Filippo Bisciglia. “ Mi faccio schifo perché mi sono lasciata prendere in giro da te. Tu non sei più nulla. Ti ho eliminato – ha detto Nunzia ad Arcangelo, che ha tentato più volte di discolparsi anche davanti alle immagini che mostravano il suo tradimento - . Io qui sono stata sempre la persona che hai conosciuto. Ho scherzato con tutti, non ho provato attrazione fisica con altri ragazzi. Ho dovuto tenermi le tue corna ”. È stata lei, quindi, a decidere di lasciare in maniera definitiva il suo fidanzato, salvo poi ricredersi e chiedere un secondo falò (che andrà in onda nella prossima puntata di Temptation Island).