La nuova provocazione di Miley Cyrus. In latex rosso nel suo ultimo video musicale

Oramai è diventata la regina degli "scandali" via web. Miley Cyrus negli ultimi anni continua a provocare con le sue foto e i video fuori dagli schemi. Dopo lo scatto nel deserto in cui appare senza veli e le critiche ricevute per la copertina del suo ultimo LP, a far discutere ora è il suo video musicale.

La ballata psichedelica "Mother’s Daughter" che ha già macinato milioni di consensi in poche ore dal suo debutto sulla piattaforma di Youtube, immortala una Miley Cyrus più sexy e conturbante che mai. Con indosso una tuta di latex rossa che lascia ben poco all’immaginazione, l’artista canta e ammicca di fronte alla telecamera, lanciandosi in carezze proibite con le star e i volti celebri dello showbiz che, amichevolmente, hanno preso parte alla performance.

Il video è stato ideato dalla stessa Cyrus ma è stato diretto dal regista Alexandre Moors. La hit arriva dopo la strepitosa esibizione sul palco di Glastonbury in cui sono saliti molti artisti del panorama musicale di oggi, anche il padre Billy Ray Cyrus.

Non c’è limite quindi per l’ex stella di Disney Channel che, con le sue provocazioni hot, continua ad attirare l’attenzione su di lei. Sposata dallo scorso dicembre con l’attore Liam Hemsworth, l’artista da sempre si è distinta per essere una persona gender free, aperta cioè all’amore libero. Una particolarità che, ovviamente, ha fatto alzare le sue quotazioni.