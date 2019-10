La nuova vita di Ben Affleck. L’attore si è iscritto a un’app d’incontri per trovare l’anima gemella

Ben Affleck è pronto a cambiar vita. Secondo quanto è stato riportato da Page Six, l’attore che di recente è stato visto al cinema nei panni di Batman, nonché ex marito di Jennifer Garner, sarebbe in cerca di un nuovo amore. Affleck si sarebbe iscritto a un’app d’incontri e, come affermano gli ultimi rumor, non ha intenzione di arrendersi fino a quando non troverà l’anima gemella.

A rivelare questo gossip molto piccante, è stata una fonte anonima ma vicina all’entourage dell’attore. "Vuole a tutti i costi una relazione seria – afferma la gola profonda -. Non ha intenzione di uscire per svago con le celebrities. Sta vivendo un periodo sereno e vuole rimettersi in gioco al 100%". Ben Affleck dopo i gravi problemi di salute che ha affrontato lo scorso anno e che lo hanno costretto a chiudersi in rehab, pare essere formato in forma smagliate. Ha recuperato un rapporto civile con la sua ex moglie e anche con i figli le cose procedono molto bene.

È però single da tempo, dopo la rottura con Lindsay Shookus, la produttrice di Saturday Night Live. Secondo la fonte per Affleck il modo più comodo per trovare l’amore è un’app che si chiama Raya. È molto in voga in America e funziona allo stesso modo di Tinder e Grinder, e pare che il divo abbia già conquistato il cuore di una spasimante. Page Six afferma che di recente è stato visto al bar di hotel di Bel Air mentre cenava con una giovane ragazza dai lunghi capelli neri. Secondo le fonti, l’attore era felice e i due sembravano molto affiatati. Se è nato un nuovo amore non resta che attendere i sviluppi sulla faccenda.