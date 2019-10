Nuove accuse di molestie per James Franco. La denuncia da parte di due ex studentesse

Come è stato riportato dal The Guardian, due ex studentesse, che hanno frequentato la scuola di recitazione di James Franco, hanno denunciato il celebre attore americano per molestie sessuali. Secondo la denuncia che è stata presentata alla Corte Suprema della Contea di Los Angeles, Sarah e Toni affermano di aver ricevuto più volte un comportamento inappropriato da parte di James Franco.

La storia ha dell’incredibile e, per ora, le accuse ancora non sono state formalizzate ma sulla questione ci saranno sicuramente molti risvolti. L’attore insieme al suo socio in affari Vince Jolivette avevano aperto lo Studio 4 nel 2014, una scuola di recitazione con filiali a New York e a Los Angeles. Le due studentesse che hanno fatto partire la denuncia, rivelano che sono arrivate a pagare 300 dollari al mese per frequentare i corsi, sperando di trovarsi in un ambiente serio e rispettoso. James Franco invece avrebbe trattato le studentesse come degli oggetti sessuali, intimidendo le donne più e più volte. "Ha avuto un comportamento inappropriato – si legge dalla denuncia – Lo scopo dello Studio 4 era tutt’altro che nobile. Non si faceva altro che ingannare gli studenti e usare i loro soldi e il loro talento per appagare i desideri degli insegnanti".

Ciò che avrebbe sconvolto le due ragazze sarebbe stata una masterclass sul sesso organizzata dallo stesso James Franco, in cui le partecipanti sarebbero state spinte ad attività sessuali che andavano ben oltre la finzione cinematografica. I provini sarebbero stati registrati e custoditi dallo stesso attore. Si tratta della seconda denuncia per James Franco. A farlo è la stessa studentessa che nel 2018 ha accusato l’attore sul Los Angels Times.