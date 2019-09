Nuovi cuccioli in casa Kardashian, ma piovono critiche

Il clan Kardashian ha appena ampliato la sua famiglia con l’aggiunta di due piccoli animali domestici. Kim Kardashian, infatti, ha recentemente acquistato due nuovi cuccioli di cane – razza Pomerania – che ha voluto presentare ai suoi 148 milioni di fan, chiedendo loro di suggerire qualche bel nome tramite Twitter.

Accompagnando il tweet con due foto con i due cuccioli (uno bianco, uno nero), Kim Kardashian ha scritto: “Vi presento i nostri nuovi bambini! Ci manca solo decidere i loro nomi! La piccola North ha scelto il nome per il nostro primo cucciolo di Pomerania, Sushi. Ora, vorrebbe chiamare Saké il cucciolo bianco e Soba o Soy Sauce quello nero. Per favore dateci anche voi i vostri suggerimenti!” .

Meet our new babies! We just need names! North came up with names that go with our other Pomeranian Sushi. She wants white baby girl to be named Saké and the black baby boy either Soba (Noodle) or Soy Sauce. Please comment below any ideas you have!!!! pic.twitter.com/yhSTesjtst — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 20, 2019

In un secondo tweet, Kim ha lanciato un sondaggio social per votare tra i nomi Soba e Soy Sauce. “Come dovremmo chiamare i nostri nuovi cuccioli di Pomerania? Abbiamo già Sushi e sul nome Saké per quello bianco non si torna indietro. Per l’altro, cosa preferite tra Soba e Soy Sauce?” , ha twittato Kim.

What should we name our new Pomeranian puppies? We already have Sushi and for sure we like the name Saké. So should we name the other one Soba (Noodle) or Soy Sauce (Soy for short) — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 20, 2019

Negli altri tweet di follow-up che sono seguiti, Kim ha poi aperto la conversazione ad altre opzioni. Alcuni dei suggerimenti includevano Bento, Sriracha e Teriyaki. Sta di fatto che, ad oggi, i due cuccioli sono ancora privi di nome ma, a detta di Kim, questi cuccioli saranno fondamebali nel tentativo di insegnare a sua figlia maggiore il senso di responsabilità.

Tuttavia, la decisione di acquistare dei nuovi cuccioli ha fatto infuriare il web. Un utente ha scritto rivolgendosi direttamente a Kim: “Tu stessa hai dichiarato che non ti piacciono gli animali, come puoi contraddirti in questo modo?!? Sappiamo entrambi benissimo che sarà il tuo staff a prendersene cura, proprio come è successo con Sushi” . Un altro ha voluto sottolineare con ironia: “Che ridere, vediamo quanto durano questi cani… Vi ricordate quando Kim ha scambiato il suo cane con quello di Kourtney perché il suo abbaiava troppo?!?” .

Infine, in tantissimi hanno buttato fango su Kim Kardashian per la sua decisione di acquistare i cuccioli. “Ti è mai passata di mente l’idea dell’adozione?” , “Sai quanti poveri animali senzatetto ci sono in California?!? Per favore iniziate ad adottare i vostri nuovi compagni di vita!” , “Non comprare, adotta” e “Sempre ad assecondare i capricci di tua figlia quando lì fuori ci sono milioni di animali che aspettano di essere salvati” , si legge tra i commenti sui social.

Infine, un utente ha sentenziato: "Dovresti essere un esempio da seguire, ma ora l'annuncio del tuo acquisto di due nuovi cuccioli di Pomerania spingerà molti dei tuoi follower a rivolgersi ad allevamenti specializzati invece che a optare per l’adozione. Sai, ci sono molti cani costretti a vivere nei canili e che hanno bisogno di cure, amore e una bella casa in cui vivere felici, riflettici su…” .

