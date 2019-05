Nuovo album per Miley Cyrus. La cantante provoca su i social

Per il prossimo 31 maggio è previsto il ritorno sulla scena musicale di Miley Cyrus. La moglie di Liam Hemsworth e regina degli scandali da social network, a distanza di due anni dal suo ultimo LP, torna più prepotente che mai con un nuovo album di inediti. E ancora una volta il suo profilo Instagram è la piattaforma adatta per pubblicizzare la sua ultima "fatica" discografia.

Con il titolo di "She is Coming", Miley Cyrus annuncia il suo ritorno con un CD folle e pieno denso di contaminazioni musicali. Il post che ha condiviso sul suo profilo instagram, presenta anche la copertina del disco e il link per accedere al pre-order. La foto è in bianco e nero e vede la Cyrus con un jeans alla moda e un nuovo taglio di capelli. Non sfugge la maglietta che indossa, con la scritta "Never Minds the Bollocks", chiaro riferimento a una celebre canzone dei Sex Pistols. Solo sei dovrebbero essere le tracce selezionate, di cui tre sono state già presentate durante l’ultimo concerto londinese dell’artista. E come si legge dai primi commenti a caldo, Miley Cyrus con questo nuovo progetto discografico, ha dimenticato una volta per tutte la sua immagine da diva di Disney Channel.

Ma non è tutto. Poco dopo il lancio del suo LP, il 5 giugno la Cyrus apparirà in un episodio di Black Mirror, la serie antologica di Netflix.