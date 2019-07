Un nuovo amore per Dua Lipa? Avvistata con il fratello di Gigi e Bella Hadid

È una fra le artiste emergenti più in voga del momento. Il fascino, il carisma e la bravura di Dua Lipa hanno rivoluzionato il panorama della musica pop di oggi. E a quanto pare la sua bellezza ha fatto breccia anche nel cuore di Anwar Hadid, il fratello minore delle modelle Gigi e Bella Hadid. Come riportano alcuni rumor dai settimanali inglesi e come ha riportato Vanity Fair, fra la cantante e l’aspirante modello sarebbe scoccata la scintilla.

Già da qualche settimana si vociferava che tra i due ci fosse del tenero, ma una serie di foto che ritraggono insieme Dua Lipa e il giovane Anwar, avrebbe messo a tacere definitivamente i rumor e i pettegolezzi. Intravisti al Barclaycard Presents British Summer Times, kermesse musicale che infiamma Hyde Park nel centro di Londra, sia Dua Lipa che Anwar sono stati fotografati felici e sorridenti l’uno stretto fra le braccia dell’altro. Per la premiata arista di appena 23 anni è un periodo di rinascita sentimentale dopo la fine della tormentata storia d’amore con Isaac Carew, chef londinese cresciuto professionalmente al fianco di Gordon Ramsey. La storia fra i due si è conclusa ad inizio di giugno dopo un lungo tira e molla. Uniti dal 2013, si sono lasciati per la prima volta nel 2017 per tornare insieme qualche settimana dopo, ma il ritorno di fiamma è durato poco. Sembra che coltivare una relazione a distanza, per Dua Lipa e lo chef, non è stato facile.

Il periodo nero però è un lontano ricordo. La felicità di Dua Lipa è lampante. La coppia si è conosciuta a Los Angeles durante una festa organizzata da Gigi Hadid e, secondo gli ultimi rumor, proprio la celebre modella avrebbe presentato il fratello alla cantante londinese.