Nuovo amore per Miley Cyrus? Avvistata insieme al cantante Cody Simpson

Ha una vita amorosa piuttosto movimentata. Dopo il divorzio da Liam Hemsworth che ha scatenato l’ira dei fan e la relazione lampo con Kaitlynn Carter, pare che Miley Cyrus ha trovato già un nuovo interesse amoroso. Lo riporta il settimanale E!News, affermando che la stella del pop ha un flirt con Cody Simpson, cantante e artista australiano.

Non c’è nessuna conferma in merito ma, in una storia pubblicata su instagram da Simpson, il rumor potrebbe risultare a verità. Una fonte anonima vicina alla stessa Miley Cyrus, racconta per filo e per la segna la nascita di questo flirt proibito che avrebbe mandato in visibilio proprio tutti. "Miley e Cody si sono visti durante il week-end a Los Angeles e hanno passato del tempo insieme – racconta – Il bacio? È tutto vero. Se lo sono scambiato in un negozio di alimentari, ma quando si sono resi conti di essere stati visti insieme, sono fuggiti come due ragazzini". Non si sarebbe però tratto di un bacio sulle labbra, ma di uno sulla fronte, come un amichevole gesto di affetto. Infatti Miley Cyrus e Cody Simpson non si conoscono da poco tempo, ma sono legati da una profonda amicizia fin dal lontano 2014, anno in cui per la prima volta l’artista australiano è stato pizzicato insieme all’ex moglie di Hemswoeth.

Nel corso del tempo si sono incontrati diverse volte: a un party di Gigi Hadid a Malibù e in altre occasione mondane. "Cody è unna persona speciale per Miley e sta cerca di rimettere in sesto la vista della Cyrus dopo le sue proverbiali rotture – afferma la gola profonda -. Hanno solo 5 anni di differenza, ma per loro non ha nessuna importanza." Un flirt amichevole o c’è qualcosa di più? Non resta che attendere gli ulteriori risvolti sulla questione.