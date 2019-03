La Ferragni (ancora) nella bufera: "Ma quella pelliccia è vera? Vergognati"

Non è una novità per Chiara Ferragni finisce nel mirino degli haters. L’influencer più spesso cade vittima di ingiurie e critiche molto aspre. Questa volta i commenti arrivano per una giacca di pelliccia che la Ferragni ha indossato per il suo week-end romano insieme a Fedez e alla sua famiglia.

In una foto, il voluminoso cappotto Fendi color arancio con collo di pelliccia, è stato preso di mira molto pesantemente. Il motivo? La pelliccia non sarebbe ecologica. “Ma quella pelliccia è vera, per caso??”, scrive un utente. “Sei Vergognosa” commenta un altro followers. “Fendi è una maison che è nota proprio perché usa pelli animale. Chiara, ti ammiro ma questo non lo dovevi proprio fare” si legge sotto al post. A quanto pare non è stata apprezzata la scelta di sponsorizzare un marchio che, solitamente, non usa pelli sintetici. Gli haters senza saperlo si sono scagliati però sulla persona sbagliata. Infatti in difesa di Chiara Ferragni ci sono alcuni utenti che cercano di mettere a tacere le critiche. “Tutti che scrivono ‘che schifo le pellicce’ sono vegani, per caso? Pensate che il prosciutto, il pollo e tutta la carne che mettete a tavola sia finta?” Da parte dell’influencer non c’è nessuna risposta in merito. Intanto resta il mistero. Non si sa se la pelle usata da parte di Fendi sia vera oppure no.