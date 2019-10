Il nuovo libro di Michelle Obama, una guida per il successo

"Becoming" è probabilmente il libro di memorie più venduto della storia dei tempi. Il sito Prima online parlava di 10 milioni di copie acquistate fino al mese di marzo 2019. Con questi numeri sembra impossibile eguagliare o superare questo risultato. Eppure l’ex First Lady Michelle Obama ci crede fortemente e si è già lanciata in una nuova impresa editoriale.

L’11 novembre uscirà "Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice", un compendio alla biografia precedente, una sorta di diario per raggiungere il successo. Dopo aver raccontato la sua storia, dall’infanzia nei sobborghi di Chicago all’incontro con Barack Obama, Michelle assume il ruolo di life-coach. Il testo conterrà " oltre 150 interrogativi e citazioni inspiring" , che aiuteranno il lettore a focalizzare gli obiettivi personali e professionali e a realizzare i propri sogni.

Michelle Obama e la sua esperienza sono l’esempio lampante che questa "strategia" funziona e porta risultati. La ex First Lady è nata a Chicago, da un padre impiegato comunale, iscritto al Partito Democratico, e una madre segretaria. È cresciuta nei sobborghi della città, quelli della comunità nera. Poi grazie allo studio è riuscita a emanciparsi, a laurearsi ad Harvard e a lavorare come avvocato nei migliori studi legali. In uno di questi ha conosciuto Barack Obama: il loro amore è nato tra un pranzo di lavoro e l’altro. Poi Barack è diventato il suo fidanzato, suo marito, il padre delle sue figlie, Malia Ann e Natasha, senatore e presidente degli Stati Uniti, per ben due mandati. In tutto questo percorso, sua moglie Michelle gli è stata accanto, diventando la First Lady più amata degli ultimi tempi.

Anche ora, dopo aver portato a termine il compito istituzionale, continua a voler aiutare gli altri. Per Michelle Obama, "volere è potere": basta leggere il suo libro e crederci fortemente.