Il nuovo tattoo della Ferragni: "La Chiara che vorrei"

Chiara Ferragni è una donna da mille risorse che con la sua esuberante personalità e gusto per la moda ha saputo conquistare il cuore di tutti. Così, dopo il successo del suo docu-film Unposted, Chiara ha voluto celebrare questo raggiungimento con un nuovo tattoo impresso sulla sua mano destra poco sopra il pollice e che si va così ad aggiungere agli altri che già ha.

Poche ore fa, infatti, l’avevamo vista tra le stories di Instagram mentre si affidava alle mani del suo tatuatore di fiducia, ma solo ora ha voluto condividere il suo nuovo tatuaggio con i suoi follower rivelandone il significato. “Chiunque abbia visto il documentario sulla mia vita sa cosa significa. “La Chiara che vorrei” si traduce in “La Chiara mi piacerebbe essere” ed è la mia versione migliore, la persona che intendo essere giorno dopo giorno. Questa persona non è perfetta ma è la mia idea personale di quella che vorrei essere. Ogni volta che succede qualcosa di brutto o mi arrabbio, mi fermo un secondo e penso: “Cosa mi piacerebbe che Chiara facesse?” E provo ad agire allo stesso modo. Nel 2016, quando il mio piccolo mondo è crollato, “La Chiara che vorrei” mi ha aiutato a rimettermi in piedi, ha cambiato la mia prospettiva e mi ha fatto diventare molto di quello che sono in questo momento. Consiglio vivamente a ciascuno di voi di agire come la persona che vorreste essere, funziona la maggior parte delle volte” , ha scritto nella didascalia che accompagna il post.

Insomma, non è un caso che il nuovo tattoo che ha impresso sia una scritta in stampatello che recita: “La Chiara che vorrei” . Un messaggio in cui si sprona ad andare avanti e, in ogni situazione difficile, tirare fuori il meglio di sé o, almeno, quello che dovrebbe essere il suo lato migliore.

Da parte loro, i follower hanno apprezzato enormemente il tatuaggio, soprattutto quelli che hanno guardato il documentario e non possono fare a meno di sentirsi ispirati da questo messaggio super positivo.

