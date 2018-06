Gli Obama su Netflix, no ad argomenti politici

Barack e Michelle Obama hanno siglato giorni fa un accordo pluriennale in cui si impegneranno a produrre film e serie tv per la più grande piattaforma di streaming al mondo: Netflix

I contenuti che andranno ad arricchire il catalogo Netflix non riguarderanno tematiche politiche e saranno prodotti dalla casa produttrice che fa capo ai coniugi chiamata Higher Ground Productions. La casa di produzione è stata creata dagli Obama per poter entrare nel business delle produzioni di film e serie tv che serviranno a sensibilizzare il pubblico. Infatti, scopo del progetto è quello di informare le persone su alcuni aspetti di cui si parla sempre meno o se ne parla male.

Theodore Sarandos, chief content editor di Netflix ha voluto fin dall'inizio garantire le distanze dai contenuti della piattaforma dalla vita politica trascorsa, presente e futura degli Obama. Ha dichiarato che " questo non è un Obama Network. Non ci sono inclinazioni politiche nella programmazione ". Sarandos si è occupato fin dall'inizio della supervisione di serie tv come House Of Cards ed è stato uno dei principali fautori dell'algoritmo Netflix, conosciuto ai più per essere il principale algoritmo che la piattaforma utilizza per indicizzare la creazione dei propri contenuti.

Da parte loro i coniugi si sono dimostrati da subito entusiasti della collaborazione auspicando che questa possa portare alla produzione di progetti che siano quanto più possibili d'aiuto alla diffusione di un'informazione più libera e consapevole su tematiche di sensibilità pubblica: " Una delle gioie al tempo del nostro lavoro pubblico è stata la possibilità di incontrare così tante persone affascinanti, nonché aiutare a condividere la loro esperienza con un pubblico più ampio. È per questo che Michelle e Io siamo entusiasti di collaborare con Netflix: speriamo di coltivare le voci di talento, d’ispirazione e creative che possano promuovere maggiore empatia e comprensione fra le persone, nonché di aiutarle a condividere le loro storie con il mondo intero. "

Non sono emerse altre informazioni riguardo i contenuti futuri ideati dai coniugi.