Obama da Clooney sul lago di Como: i curiosi si avventurano a nuoto

Barack Obama e Michelle Obama sono arrivati a Villa Oleandra, ospiti dell'attore George Clooney e di sua moglie Amal Alamuddin, nella mattinata di sabato. Una visita programmata da tempo che ha messo in agitazione non solo Laglio, dove l'attore di Hollywood risiede, ma l'interno Lago di Como.

L'arrivo della famiglia Obama ha costretto, infatti, a un imponente dispositivo di sicurezza con polizia e carabinieri intorno a Villa Oleandra a Laglio, per tutto il weekend. Un coordone di sicurezza per impedire a fotografi e curiosi di turbare la sicurezza e la privacy delle celebrità. Qualcuno però ha pensato bene di provare a superare i divieti provando ad avvicinarsi alla villa di Clooney a nuovo. In un video pubblicato sul sito web di Espansione Tv, sono state riprese due persone che nuotano nel lago nella direzione della residenza del divo americano.

Le forze dell'ordine, che presidiavano l'area anche via acqua, hanno però avvistato i due durante la curiosa traversata a nuoto e li hanno raggiunti a bordo di alcune moto d'acqua, indicando loro la via per tornare indietro. Nonostante i numerosi curiosi asserragliati intorno alla residenza di George Clooney, la famiglia Obama dopo la domenica passata tra piscina e sole, ha cenato a Villa D'Este nell'elegante resort a cinque stelle che la comitiva ha raggiunto a bordo di due motoscafi.

L'ex presidente americano, prima della cena, si è concesso una visita culturale alla villa che si trova all'interno del parco, edificio progettato da Pellegrino Pellegrini, al cui interno si trovano splendide opere d'arte della scuola del Canova e decorazioni di Andrea Appiani. Una breve visita quella della Famiglia Obama, il cui rientro in America è previsto per la giornata di lunedì 24 giugno.