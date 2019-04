Occhio di Falco: Jeremy Renner nella prossima serie tv Disney

Jeremy Renner con arco e frecce nel ruolo di Occhio di Falco: non parliamo di un film a lui dedicato ma di una serie tv.



Stando a quanto riporta Variety, l’attore dovrebbe riprendere il suo ruolo dei film Marvel, questa volta in una serie tv della Disney.



Vedremo quindi il personaggio di Jeremy Renner, cioè Clint Burton, passare il testimone a Kate Bishop, la quale, come nei fumetti, subentra a lui diventando Occhio di Falco, per entrare poi nel gruppo degli Young Avengers.



Lo show sarà composto da 6-8 episodi e va così ad espandere ulteriormente il mondo Marvel anche nelle serie tv coinvolgendo gli attori che interpretano i rispettivi personaggi al cinema. Questo rende tutto più interessante e coerente con le storie fino ad ora raccontate.



In questo senso sono anche gli altri progetti della piattaforma streaming Disney+ che saranno incentrati su Loki, Falcon, il Soldato d’Inverno e Scarlet Witch.



Nonostante la cancellazione delle serie tv Marvel precedentemente su Netflix, come Daredevil e The Punisher, e l’atteso Avenegers: Endgame in uscita il 24 aprile, descritto come una storia che cambierà tutto, non si fermano i piani della Marvel, ormai da tempo parte della Disney, con film e serie tv incentrate sui supereroi dei suoi fumetti.