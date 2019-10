Occupano abusivamente la casa di Angelo Pintus, ma è uno scherzo de Le Iene

Angelo Pintus è abituato a far ridere la gente, ma stavolta il comico ha rischiato di perdere le staffe per uno scherzo architettato dalla trasmissione Le Iene. Pintus è stato vittima della beffa orchestrata dagli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis. La vacanza organizzata nella sua casa di Fuerteventura ha rischiato di finire davvero male.

Il suo soggiorno nella splendida isola delle Canarie è stato infatti un incubo. Angelo Pintus è stato "perseguitato" per diversi giorni da un uomo, che diceva di aver affittato la sua abitazione. A niente sono valse le spiegazioni del comico allo sconosciuto che la casa in oggetto non poteva esser stata data in locazione turista, visto che è di sua proprietà da mesi. Dopo lo scontro iniziale tra i due, avvenuto fuori dalla porta di casa del comico, lo sconosciuto ha iniziato a presentarsi nei luoghi frequentati da Pintus, in vacanza con la moglie e con i Panpers, il duo di comici di Colorado.